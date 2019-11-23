روسيا – حدد أندريه بيلوسوف، مساعد الرئيس الروسي، ثلاث وصفات لتسريع النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أنها تتطابق مع أهداف المشاريع الوطنية والإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية.

وذكر أن المجموعة الأولى من التدابير، “تكمن في خفض تكلفة الاقتراض، وتحقيق ذلك في المقام الأول بفضل قيام مصرف روسيا المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من 5 ٪”.

وقال ممثل الكرملين: “سيصل مستوى التضخم في بلادنا في بداية العام المقبل، إلى 3 ٪، لذلك من الممكن تحقيق هذا المؤشر (معدل 5 ٪)، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر، والوضع في ميزان المدفوعات”.

أما المجموعة الثانية، “فهي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، من خلال حماية رجال الأعمال من الضغط والابتزاز من جانب الهيئات الحكومية والأمنية ذات العلاقة”.

المجموعة الثالثة، “زيادة إمكانية وصول البزنس إلى التقنيات والتكنولوجيات، وضمان تزويد الشركات بالكوادر، وخاصة بالأيدي العاملة”.

وقال بيلوسوف: “تمكنا قبل عدة سنوات، من حل مشكلة توفير المهندسين، واتخذت هذه القضية مسارا مستقرا. وقبل فترة وجيزة باشرنا العمل لحل مشكلة توفير اليد العاملة الماهرة. ولتحقيق ذلك، سنقوم بتحديث مجال التعليم المهني بأكمله، وسيتم إنشاء مراكز في الحكومة متخصصة بهذا العمل بشكل منهجي”.

المصدر: “فسيتي”