انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي رئيس النادي قائمة طلبات فور توليه المهمة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام وهم كريستيان إريكسن، ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم نجاح مسؤولي توتنهام في إقناع فيرتونخين أو ألديرفيريلد بالبقاء، فإن مورينيو يشترط ضم روبن دياز من بنفيكا.

وأوضحت أنه على مستوى خط الوسط، فإن مورينيو طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع الثنائي برونو فرنانديز من سبورتينج لشبونة، ونيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد.

يذكر أن ماتيتش سبق أن تدرب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي ومانشستر يونايتد، بينما فرنانديز يحظى بإعجاب “سبيشيال وان” منذ الصيف الماضي أثناء عمله في تحليل المباريات.

المصـدر: كــووورة