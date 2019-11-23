إسبانيا – قاد الإسباني المخضرم رافائيل نادال منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من النسخة الأولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيز للتنس، بفوزه على الأرجنتين 2-1.

ونجح نادال في تحقيق فوزين تواليا ليقلب تخلف بلاده 0-1 الى فوز 2-1 عندما أدرك التعادل أولا بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-2 قبل أن يشكل إلى جانب مارسيل غرانوليرس الثنائي في الزوجي ويفوزان على ماكسيمو غونزاليز وليوناردو ماير 6-4 و4-6 و6-3 ليضربا موعدا مع بريطانيا في نصف النهائي.

أما بريطانيا فأقصت ألمانيا بالفوز عليها 2-0، ولم يخض آندي موراي أي مباراة الجمعة لكي يخلد إلى الراحة لكنه أغلب الظن سيشارك ضد إسبانيا السبت.

وفي غيابه، تغلب كايل أدموند على فيلي كولشرايبر 6-3 و7-5، ودانيال إيفانز على يان لينارد ستروف 7-6 (8-6) و3-6 و7-6 (7-2).

وكانت روسيا التي تخوض البطولة في غياب أبرز لاعبيها دانييل مدفيديف أقصت صربيا بقيادة نجمها الأول نوفاك دجوكوفيتش 2-1 وستلتقي كندا التي كانت أول المتأهلين بفوزها على أستراليا الخميس.

المصدر: “أ ف ب”