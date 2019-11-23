نيويورك – دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، الجمعة، إيران إلى التوقف عن نقل الأسلحة لداخل سوريا ووقف عمليات “الحرب بالوكالة” التي تقوم بها.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية والمنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، وبمشاركة المبعوث الأممي الخاص، جير بدرسن.

وطالب المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي بضرورة “زيادة الضغط علي النظام السوري لأنه بدون تلك الضغوط لن تتحقق الأهداف المنشودة التي دعا اليها قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف للتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

واعتبر جيفري في إفادته خلال الجلسة أن “اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في الثلاثين من أكتوبر/تشرين أول الماضي كان خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في سوريا”.

وأردف قائلا “كان هناك توازنا في محادثات تلك اللجنة وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام مستقبل أفضل لسوريا إذا ما دعم مجلس الأمن العملية السياسية بشكل كامل”.

وتابع “وفقا للقرار رقم 2254 يجب التوصل لوقف شامل لإطلاق النار لكن ما نراه الآن هو وجود 4 جيوش أو 5 جيوش إضافة الي الميليشيات وذلك في مناطق محدودة من البلاد”.

وأضاف قائلا “والأسبوع الماضي شهدنا مواجهات بين 3 قوات متواجدة هناك ونطالب ايران بوقف نقل الأسلحة لداخل سوريا ووقف عمليات الحرب بالوكالة التي تقوم بها”.

وتعهد المسؤول ألأمريكي بأن واشنطن لن تشارك في أي جهود متعلقة بإعادة إعمار سوريا قبل تنفيذ العملية السياسية كاملة مضيفا أنه “من السابق لأوانه الحديث عن ملف إعادة الإعمار في الوقت الحالي”.

وأستطرد قائلا “أولويتنا الأن هي التوصل لحل وسط بديل عن الحل العسكري ونعمل من أجل تركيز الجهود على العملية السياسية والضغط على النظام السوري حتي نتوصل لحل وسط لوقف القتال في كل سوريا”.

الأناضول