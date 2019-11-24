وأثناء احتجاج السبت، في نيودلهي، ردد الطلاب شعارات مثل “قاتل، قاتل، من أجل حقك في الدراسة” و “واصل القتال، واصل الموت”.

واتخذ الاحتجاج منعطفا منذ الأسبوع الماضي، عندما اشتبك العديد من الطلاب مع الشرطة، وأصيبوا بجروح، وتم اعتقالهم ووجهت إليهم تهمة تدمير الممتلكات العامة.

وضمت الاحتجاجات في الأسبوع الماضي في معظمها طلابا من جامعة جواهر لال نهرو، حيث تهدف قائمة أسعار جديدة إلى زيادة الإيجار لغرفة من سرير واحد إلى أكثر من 8 دولارات شهريا، مقارنة بدولار واحد الشهر السابق، فضلا عن تضاعف مبلغ التأمين إلى أكثر من 160 دولار.