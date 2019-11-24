الرياض – خاطب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم، نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ورئيسة مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، للمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واكد بن فهد في بيان صادر عن البرلمان نشره على حسابه على موقع تويتر، أكد أن التغيير السياسي الذي شهدته السودان تلبية لإرادة الشعب السوداني يدعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي في خطاباته إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان، بما فيها التزاماته في تنفيذ خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتّحدة الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وكالات