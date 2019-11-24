الولايات المتحدة – أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أنه يتوقع أن تشن إيران “هجمات جديدة” على جيرانها مماثلة لما تعرضت له شركة “أرامكو” السعودية في سبتمبر الماضي.

وأعرب ماكينزي لصحيفة “نيويورك تايمز” قبيل منتدى “حوار المنامة” عن قناعته بأن نشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي إضافي في الخليج منذ الربيع الماضي جعل إيران تتخلى عن خططها لمهاجمة أهداف أمريكية لكن ليس الدول المجاورة.

وقال: “أعتقد أنه من المحتمل جدا أن يشنوا هجمات جديدة، وهذا المسار والاتجاه الذي يسيرون به”.

وأشار إلى أن الهجوم على “أرامكو” كان “مذهلا من حيث جرأته… لا أستبعد وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.

وقال ماكينزي إن طهران تدبر هجمات لاستفزاز العسكريين الأمريكيين، و”كسر” حملة الضغط القاسي التي تمارسها الولايات المتحدة ضدها، دون تقديم أي أدلة تؤيد ادعاءاته عن “الأنشطة الإيرانية المقلقة”.

وبكلمته في منتدى المنامة، دعا دول المنطقة إلى التعاون مع الولايات المتحدة للتصدي لأي اعتداء إيراني محتمل، مشددا على أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لردع طهران.

المصدر: نيويورك تايمز + RT