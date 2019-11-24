روسيا – أكدت القوات الجوية الفضائية الروسية، خروج الجهاز الفضائي الروسي “كوسموس-2422” من مداره الفضائي، بعد أن أنجز المهمة الموكلة له، واستهلك موارده المحددة.

وأكد متخصصون في مركز الاستطلاع الفضائي الرئيسي (SCR) التابع للقوى الفضائية في القوات الجوية الفضائية الروسية، أن شظايا وبقايا القمر الصناعي المذكور، خرجت من المدار المحدد له، في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة عشرة ليلا من يوم 23 نوفمبر، بتوقيت موسكو، ودخلت المجال الجوي للأرض فوق مياه المحيط الهادئ واحترقت خلال هبوطها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إطلاق هذا القمر الصناعي في 21 يوليو عام 2006، من المطار الفضائي الروسي “بليسيتسك”، وأنه استهلك كل الموارد المخصصة له.

ينفذ مركز الاستطلاع الفضائي الرئيسي، مهام المراقبة وتقديم الدعم المعلوماتي، لحل مهام مواجهة التهديدات الناشئة في الفضاء الخارجي وعن الفضاء الخارجي، ويساهم في نشر وتشغيل مجموعات الأجسام الفضائية الوطنية الروسية دون عوائق، وكذلك يقوم بتقييم الأخطار الأخرى المرتبطة بتلوث الفضاء الخارجي، بسبب نشاط البشر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية