العراق – كشف مرصد الحريات الصحفية في العراق، اليوم الأحد، عن قرار الحكومة العراقية إغلاق قنوات تلفزيونية محلية وعربية بسبب تغطيتها الاحتجاجات.

وقال المرصد إن “الحكومة العراقية قررت إغلاق قنوات، دجلة، الشرقية، NRT كردية، الرشيد، الفلوجة، هنا بغداد وقناة anb المحليات”، مبينا أن “الإغلاق شمل مكاتب قنوات العربية الحدث، الحرة، لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي، حسبما ذكرته هيئة الإعلام”.

وأضاف، أن “الحكومة بدأت تنتهج سلوكا ديكتاتوريا في التعامل مع وسائل الإعلام، وما تفعله من تضييق لا يمكن إلا أن نسميه تكميما للأفواه، ووقوفا ضد حرية الرأي والتعبير عنه”.

وأصدرت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بيانا الشهر الماضي، هددت فيه وسائل الإعلام التي وصفتها بـ”المحرضة على العنف” بعقوبات إدارية وقانونية.

وطالبت الهيئة وسائل الإعلام مراعاة المسؤوليات في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، وأن عليها تؤخي الدقة والمهنية في التعاطي مع أحداث التظاهرات ومناقشة أخبارها الواقعية وعدم نشر الأخبار المفبركة أو المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

المصدر: RT