اليابان – توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، الأحد، عقب فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0، في إياب نهائي البطولة ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه.

وسجل هدفي الفريق السعودي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.

وبذلك تمكن الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، قد انتهت بتفوق الهلال بهدف دون رد في الرياض.

المصدر : RT