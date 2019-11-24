انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد ينافس باريس سان جيرمان للتعاقد مع صفقة إيطالية في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مسؤولي يونايتد معجبون للغاية بالحصول على خدمات نيكولو زانيولو، نجم روما ومنتخب إيطاليا.

وأشارت إلى أن يونايتد سيقدم عرضًا لضم اللاعب بقيمة 50 مليون إسترليني، كي يتفوق على إغراءات سان جيرمان.

ولن يستطيع الشياطين الحمر دفع هذا الرقم في يناير/ كانون ثان المقبل، ولذلك فإنه يخطط لحسم الصفقة في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة المميزة بين ناديي روما ويونايتد قد تلعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة، لا سيما أن كريس سمولينج لاعب الشياطين الحمر المعار إلى الذئاب هذا الموسم قد يصبح جزءًا من الاتفاق.

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