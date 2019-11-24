بوتراجينيو : سنتفوق على برشلونة في هذه الحالة

بوتراجينيو : سنتفوق على برشلونة في هذه الحالة

إسبانيا – علق إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، على واقعة تعرض جاريث بيل نجم الميرنجي لصافرات من الجماهير خلال مواجهة ريال سوسييداد، أمس السبت، في الجولة الـ14 من الليجا.

وقال بوتراجينيو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “نقول دائمًا إنه عندما يرتدي أي لاعب هذا القميص، علينا أن نتحد معه وندعم فريقنا”.

وأضاف: “لعب بيل 30 دقيقة رائعة أمام سوسييداد. إنه لاعب يتمتع بصفات ستساعدنا كثيرًا، لأنه ينجح في إيجاد المساحات، ويسدد بشكل جيد ويحرز الأهداف”.

وتابع بوتراجينيو: “كما قال زيدان بيل مهم جدًا لنا، لأن أمامنا تحديات كبيرة، واللاعب أظهر قدراته بشكل جيد أمام سوسييداد”.

وأكمل: “التساوي مع برشلونة في الصدارة؟ المنافسة شيء رائع في كرة القدم، وسبق أن تغلب ريال مدريد على العديد من التحديات طوال تاريخه، بسبب أن هناك وحدة داخل صفوفه”.

وأردف: “هناك منافسون أقوياء للغاية لنا في الليجا، وإذا اتحدنا في ريال مدريد سنكون الأقوى”.

واستطرد: “نحن سعداء للغاية بتطور أوديجارد. إنه يتقدم خطوات للأمام، ويقدم موسمًا رائعًا”.

وأتم: “نأمل أن يستمر أوديجارد في النضج، بعدما أظهر عقلية قوية جدًا هذا الموسم، وبات لاعبًا إيجابيًا للغاية”.

المصـدر: كـووورة