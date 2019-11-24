برلين – أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا (حكومي)، الجمعة أن الاقتصاد المحلي حقق معدل نمو 0.1 بالمئة في الربع الثالث 2019، ليبعد عن حافة الركود.

وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل نمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع السابق له.

ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش على مدار فصلين متتاليين على الأقل.

وأوضح ” الإحصاء الاتحادي، في بيان أصدره اليوم أن محركات النمو في الربع الثالث جاءت أساسا من الاستهلاك، حيث زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر والحكومة وارتفعت الصادرات، بينما ظلت الواردات عند مستوى الربع السابق تقريبا.

وأشار البيان إلى تحقيق النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2019، في ظل عدد العمالة البالغ 45.4 مليون شخص بزيادة 356 ألف أو 0.8 بالمئة على أساس سنوي.

والشهر الماضي، خفض معهد إيفو للبحوث الاقتصادية في ألمانيا، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد البلاد إلى 0.5 بالمئة في 2019، مقابل 0.9 بالمئة في تقديرات سابقة.

وتتضمن أسباب الأداء الضعيف للاقتصاد الألماني، انخفاض الطلب العالمي على السلع الرأسمالية، والذي أصاب الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، إلى جانب عدم اليقين السياسي والتغيرات الهيكلية في صناعة السيارات.

الأناضول