بروكسل – افادت مؤسسة ” أي. اتش. إس ماركت” العالمية للأبحاث، الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو ( 19 دولة) تراجع إلى 50.3 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 50.6 تقطة في الشهر الماضي.

ويمثل مستوى 50 نقطة، الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم إن اقتصاد منطقة اليورو ظل على وشك الركود للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، حيث فقد زخم النمو قليلاً مرة أخرى حيث انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر المسح علامات على انخفاض حاد في التصنيع المستمر يمتد إلى الخدمات.

وفي غضون ذلك ، تراجع نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات ، حيث اتخذت الشركات نهجًا حذرا متزايدا تجاه التوظيف، كما هبطت ضغوط الأسعار أيضًا، لأدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومؤخرا، خفضت المفوضية توقعاتها لمعدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.1 بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020، بسبب التوترات التجارية العالمية.وفي يوليو/ تموز الماضي، قدرت المفوضية الأوروبية معدل نمو بنسبة 1.2 بالمئة لمنطقة اليورو في 2019، و1.4 بالمئة في 2020.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

الأناضول