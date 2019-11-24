رومانيا – توجه الناخبون في رومانيا اليوم الأحد لمراكز الاقتراع في جولة حسم لانتخابات رئاسية من المتوقع أن تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس المنتمي لتيار الوسط.

وفاز يوهانيس بأول ولاية رئاسية عام 2014 وتصدر بفارق كبير في الدورة الأولى.

ولم تجر استطلاعات رأي مؤخرا لكن هناك توقعات بأن يتغلب يوهانيس على منافسته رئيسة الوزراء السابقة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا، بعدما تعهد باستئناف إصلاحات قضائية تباطأت في ظل حكومات متتابعة قادها حزبها.

وأشاد حلفاء غربيون والاتحاد الأوروبي بيوهانيس (60 عاما) لمحاولته حماية سيادة القانون وبالأخص محاولاته الدفاع عن استقلالية القضاة.

وإذا فاز يوهانيس بولاية جديدة ستتاح له الفرصة لتعيين ممثلين للادعاء لمعالجة الفساد المتفشي في البلاد بدعم من حكومة أقلية ليبرالية يقودها رئيس الوزراء لودوفيك أوربان وهو حليف للرئيس فاز باقتراع على الثقة في البرلمان قبل ثلاثة أسابيع.

المصدر: “رويترز”