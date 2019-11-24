الولايات المتحدة – ارتفعت ثروات أغنى مئة شخص حول العالم بأكثر من نصف تريليون دولار هذا العام؛ بفضل مكاسب قياسية لسوق الأسهم الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبرج، زادت ثروات أغنى مئة ملياردير في قائمة الأثرياء التي تتبعهم الوكالة بشكل يومي إلى ثلاثة تريليونات دولار تقريباً في الأسبوع الماضي.

واستفاد الأثرياء من الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز “داو جونز” مستوى ثمانية وعشرين ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع قليلاً عن هذا المستوى في وقت لاحق من الأسبوع.

وتشير البيانات إلى أن كل ثري في القائمة ربح ثلاثة مليارات دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري.

وتأتي مكاسب الأسواق رغم القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

وكالات