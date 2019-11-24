ليبيا – قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي أمس السبت رفقة الكتائب المعنية بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمداهمة مزارع و إستراحات بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها.

المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظاهر السلبية أوضح أن عملية ضبط مصانع الخمور داخل المزارع وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة،مؤكدةً أن الحملات مستمرة داخل المدينة للقضاء على الظواهر السلبية والآفات غير القانونية بالمدينة.

ونوّه الجهاز إلى أن ذلك يأتي بعد تكليف القائد العام لعناصر الجهاز والكتائب المعنية لتأمين عدد من المناطق والمدن المحررة.

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