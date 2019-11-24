أبوظبي – هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات، الأحد، مع تأثر معنويات المستثمرين بتراجع أسعار النفط، الأسبوع الماضي، من أعلى مستوياتها في قرابة شهرين، وسط استمرار الضبابية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتؤثر الحرب التجارية، على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.78 بالمئة إلى 7999 نقطة، مع نزول الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وهبطت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.32 بالمئة إلى 14050 نقطة، مع هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع الاتصالات والمصارف.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.13 بالمئة إلى 10253 نقطة، مع هبوط مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات والصناعة والتأمين والبنوك.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4081 نقطة، مع تراجع أسهم “مسقط للغازات” بنسبة 7.8 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 1.6 بالمئة و”السوادي للطاقة” بنسبة 1.39 بالمئة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1505 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي المتحد” و”البحرين الوطني” بنحو 0.81 بالمئة و0.28 بالمئة على التوالي.

وفي الإمارات، هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة هامشية بلغت 0.01 بالمئة إلى 5041 نقطة، مع تراجع أسهم “دانة غاز” بنسبة 1.67 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.48 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.39 بالمئة.

فيما ارتفعت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.11 بالمئة إلى 2687 نقطة، مع ارتفاع أسهم “إعمار للتطوير” بنسبة 1.43 بالمئة و”تبريد” بنسبة 1.1 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 0.8 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت؛ وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.41 بالمئة إلى 6339 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4755 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.3 بالمئة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1793 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الاتحاد للسجائر” بنسبة 2 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 1.45 بالمئة و”البوتاس العربية” بنسبة 0.76 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.41 بالمئة إلى 6339 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1793 نقطة.

دبي: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 2687 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.78 بالمئة إلى 7999 نقطة.

مصر: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 14050 نقطة.

قطر: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 10253 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4081 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1505 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 5041 نقطة.

الأناضول