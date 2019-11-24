ليبيا – أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق بيانًا اليوم الأحد بشأن إعلان القيادة العامة حظرًا جويًا في بعض مناطق العمليات غربي ليبيا ومنها اجزاء من طرابلس باستثناء مطار معيتيقة .

وقالت الوزارة التي يرأسها فائز السراج ويتولى مهام وكيلها صلاح النمروش في بيانها أنها تابعت ماصرح به ما أسمته ” الناطق باسم مليشيات حفتر ” والتي ذكر فيها فرض حظر جوي على مناطق غرب ليبيا.

وأضاف البيان : ” وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية تستهجن بأشد العبارات تلك التصريحات العبثية وغير المسؤولة ، وأن قواتها عازمة على صد ومقاومة العدوان الغاشم بكل قوة حتى دحره مهزوماً ” .

وتابعت : ” المدعو الأنقلابي خليفة حفتر هو من يقود هذا العدوان وقد قام بتسليم قواعد عسكرية جوية في مناطق ( الجفرة والوطية وشرق البلاد) ومرافق حيوية أخرى لقوى اجنبية بهدف الأستيلاء على الحكم والعودة الى عهد الدكتاتورية بقتل الليبين وتدمير بناهم التحتية وهذا ما تم بالفعل من أستهداف للأحياء والمناطق ، وحيث أن تلك المليشيات قد قامت بأفعال تعد أنتهاكا لحقوق الإنسان والأعراف الدولية وبدعم ومساندة من دول وحكومات عربية وأجنبية الأمر الذي قوض وأربك جهود حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والذي تسعى اليه الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي ” .

وأيضًا ، قالت الوزارة أن هذه التصريحات ما هي الا ” تصريحات عبثية ” ولا ترقى لأي مستوى ولاتتعدى الا كونها تصريحات لكسب ورفع المعنويات لدى ما أسمتها ” مليشياتهم المنهزمة والتي تتلقى الضربات من قواتنا بشكل يومي ” .

وختمت الوزارة بيانها متوجهة لكل المواطنين بأن “ سلامتهم وسيادة الأرض الليبية من أهم الأولويات متعهدة بأنها ستقف سدا منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن ومقدرات الوطن وأنها لن تتوانى في الوقوف ودعم جنود جيشها وقواته المساندة في صد هذا العدوان “ وذلك بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات