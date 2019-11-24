ليبيا – طمأن وكيل وزارة مواصلات الوفاق هشام ابوشكيوات اليوم الأحد المواطنين بأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي، مبيناً بأن مطار معيتيقة سيستأنف الرحلات الجوية في غضون أسبوعين.

وبشأن فرض القوات المسلحة لحظر جوي فوق أمكان محدد فوق طرابلس باستثناء مطار معيتيقة إدعى أبو شكيوات لقناة ليبيا الاحرار التي تبث من تركيا أنه لا أحد يستطيع فرض حظر جوي فوق طرابلس دون أن يشر على أن القوات المسلحة قد استثنت أصلا مطار معيتيقة من الحظر وفقاً لإحداثيات حددتها يوم أمس السبت.

يشار إلى أن القيادة العامة قد أعلنت يوم أمس السبت منطقة حظر طيران ( مدني أو عسكري محلي أو أجنبي ) تمتد من الماية قرب الزاوية غربًا الى كلية البنات العسكرية في طرابلس وشرقاً إلى مدينة القره بوللي وجنوباً الى منطقة الرابطة قرب غريان مروراً بحنبوب ترهونة.

وأكدت قيادة الجيش على استثناءها من ذلك مطار معيتيقة على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق في حال رغبت بدخول المجال المحظور أعلاه.