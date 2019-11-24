انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، رفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن سيتي قدم لسترلينج عقدًا جديدًا براتب أسبوعي يبلغ 450 ألف إسترليني، إلا أن اللاعب الإنجليزي رفض التوقيع.

وأشارت إلى أن سترلينج اشترط أن يحصل على ضمان بأن جوارديولا سيكمل مهمته في السيتي، بعد نهاية عقده في موسم 2020-2021، من أجل أن يوقع على العقد الجديد.

وأوضحت “ذا صن” أنه إذا قرر جوارديولا الرحيل إلى نادٍ آخر، فإن سترلينج سيسير خلفه على الفور صوب الوجهة الجديدة.

يذكر أن سترلينج حال توقيعه على العقد الجديد مع مانشستر سيتي، فإنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في النادي الإنجليزي.

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