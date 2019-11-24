ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أن “ما يسمى بنظام القذافي” (نظام العقيد الراحل معمر القذافي) انتهى دون عودة، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ” بقايا أتباع القذافي من ضمنهم مجموعة يقودها القتلة والمجرمين من اتباع جماعة التصفية” على رأسهم مصطفى الزايدي والجبهة الشعبية التي تجمع مجموعة من الطامحين بالعودة للسلطة على حد زعمه.

عبدالعزيز قال في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن نظام القذافي غير موجود لأن القذاذفة ليسوا في الجبهة الشعبية، متهماً المخابرات المصرية بأنها جمعت في مصر بين الجبهة الشعبية ومن وصفه بـ”المتمرد” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) .

وإعتبر أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لا يملك مشروع في حد ذاته بل مشروع إقليمي فرنسي بالتالي القرار لدى هذه الدول وفقاً لقوله، لافتاً إلى أن الجبهة الشعبية تدرك أنه لا خيار لها سوى الجلوس مع “حفتر” حالياً رغم أنه لا يتمتع بالشعبيه مقارنه بهم وفقاً لتعبيره

وقال :”أعتقد من خلال متابعتي أن القذاذفة اكتفوا بغنائمهم فهم مرفهين بعضهم اشترى مزارع وقصور في مصر، أحمد قذاف الدم لديه مشكلة لأن بعض القذاذفة يعتبرونه خائن كونه خرج من بداية الثورة وأعلن إنشقاقه وهو شخصية غير مستقرة نفسياً يحاول إلقاء بالونات للعرض فقط لكنه لا يحلم بالعودة لليبيا”.

وتابع :”جماعة التصفية على رأسهم مصطفى الزايدي ومجموعته كانوا أشخاص يحكمون في ليبيا بالطول والعرض وبشكل كبير ويحلمون بالعودة لليبيا والسلطة وإن لم يعودوا سيخربون على الجميع لأن مبدأهم (أنا ومن ورائي الطوفان)، من 2011 أبناء القائد في السجون ومشروع سيف الإسلام لم يلقى قبول دولي لذلك لم يعد أمامهم غير هذا المشروع لأنه دولي إقليمي أما أسرة القذافي لم ينخرطوا في هذا الحلف وبعض المهووسين والمتطرفين أتوا بهم بالاسم المخابرات المصرية وقالوا لهم إن أردتم البقاء في مصر يجب عليكم الانضمام للتحالف بالإضافة لبعض الشخصيات الرافضة لحفتر وغير المقتنعة به”.

وتابع اتهاماته ومزاعمه بشأن رئيس الحركة الشعبية مصطفى الزايدي قائلاً :”جماعة التصفية على رأسهم الزايدي لهم قوة على الأرض، من يقاتل الآن ويرفعون الرايات الخضر ومن نعرفهم شخصياً يقاتلون في بنغازي ودرنة جزء كبير منهم من الحرس الثوري الذي ضربوا مصر وكتيبة نداء ليبيا وبقايا 32 وكتيبة محمد المقريف والكثير منهم حتى من أفرجنا عنهم بسجون مصراته وغيرها ومن يقول أن حفتر ليس له قوة هذا نوع من الإستهتار بالعدو”.

وإستبعد أن تكون المخابرات المصرية هي من أوعزت لـ”حفتر” من أجل التحالف مع من وصفهم بـ”جماعة التصفية” (الحركة الوطنية الشعبية) الذين لديهم مقاتلين من الذين تم الإفراج عنهم بالسجون ويشكلون فارق في الجبهة بالرغم من أنهم ليسوا عبارة عن جيش جرار وفقاً لتعبيره.

عبدالعزيز إختتم حديثه بالقول:” للأسف الشديد ما وصلنا لهذا الحال جزء منه يتحمله أهل فبراير وكيدهم، ما قدم جماعة الأزلام وأقصى جماعة فبراير هم جماعة فبراير بأنفسهم حيث لعبت القبلية والمدينة والجهوية دور كبير جداً في وجود الحزبية والتوجهات وغياب منطق الثورة الحقيقي، والثورة سرقت من اليوم الأول فالأزلام لديهم مشروع منذ إنخراطهم بالمشروع الاقليمي”.