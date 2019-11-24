إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أسباب انسحاب ريال مدريد من صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد كان قريبًا من حسم الصفقة قبل أن يقرر فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، الانسحاب بشكل رسمي يوم 20 أغسطس/آب الماضي، وأبلغ ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان بذلك.

وأشارت إلى أن بيريز كان مغرمًا بضم نيمار ويرى أنه لاعب استثنائي، بالإضافة إلى أن الصفقة كانت ستعطي برشلونة ضربة لا تقل قوة عن انتقال لويس فيجو إلى “سانتياجو برنابيو” في عام 2000.

وقرر بيريز الانسحاب من الصفقة لعدة أسباب غير رياضية، أبرزها أنه تأكد أنه لا حيلة لضم نيمار دون دفع 200 مليون يورو لسان جيرمان.

وكان رئيس ريال مدريد ينوي إدخال لاعبين في الصفقة مثل لوكا مودريتش وكاسيميرو وكيلور نافاس، إلا أن هذا الحل لم يكن مقبولًا.

وأدرك بيريز أن ضم نيمار سيجبر النادي على رفع الحد الأقصى للرواتب، لأن اللاعب البرازيلي يتقاضى 30 مليون يورو سنويًا، ويرى رئيس الميرنجي أن هذا الرقم باهظ جدًا.

وما دعم قرار فلورنتينو، أنه كان قلقًا من الإصابات المستمرة التي تطارد نيمار، بالإضافة إلى اتهامه في قضية اغتصاب.

وأيقن بيريز أن الاختيار الأفضل هو الانسحاب من الصفقة، والمحاولة مستقبلًا مع نجم آخر هو زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت الصحيفة أن جوني كالافات، المسؤول عن الصفقات البرازيلية في ريال مدريد، كان متداخلًا في عملية انتقال نيمار إلى الملكي.

وأوضحت أن كالافات التقى مع والد نيمار في باريس وعلم أن اللاعب يريد مغادرة سان جيرمان، وجاهز للتوقيع مع ريال مدريد، إذا أنهى مسؤولو الميرنجي الصفقة مع النادي الفرنسي.

وأبلع كالافات والد نيمار بأن شرط مواصلة ريال مدريد للمفاوضات، ألا يخرج النجم البرازيلي ويعلن رغبته في الانتقال إلى برشلونة، ولذلك ظل اللاعب يقف على الحياد حتى نهاية الميركاتو الصيفي الماضي، رغم أن النادي الملكي لم يكمل التنافس مع البارسا على الصفقة.

المصـدر: كـووورة