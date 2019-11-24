مصمم البدلة النفاثة يقلع بها من على متن حاملة طائرات بريطانية

مصمم البدلة النفاثة يقلع بها من على متن حاملة طائرات بريطانية

انجلترا – قام مصمم البدلة النفاثة الطائرة، ريشارد براونينغ، برحلة جوية مستقلة بعد أن أقلع ببدلته النفاثة من متن حاملة الطائرات البريطانية Queen Elizabeth.

وذلك بغية لفت أنظار البحارة العسكريين البريطانيين والترويج لشراء بدلته.

وقد تم تصوير رحلته بالفيديو، وكأنه بطل “الإنسان الحديدي” مقترحا استخدام بدلته النفاثة لأغراض الاستطلاع أو في تنفيذ العمليات الخاصة.

يذكر أن ريشارد براونينغ، كشف لأول مرة عن بدلته الطائرة عام 2017 حين أعلن أنه طبع كل مكوناتها بطابعة ثلاثية الأبعاد. وبلغت سرعة البدلة آنذاك 50 كيلومترا في الساعة حيث يمكن أن يصعد صاحبها إلى ارتفاع 3 كيلومترات.

وكان، براونينغ، قد حلق في مطلع نوفمبر الجاري فوق مرفأ مدينة برايتون على ارتفاع 500 متر بسرعة 136 كيلومترا في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا