الولايات المتحدة – تسبب ميكروفون مفتوح في استوديو تلفزيوني بحرج كبير للاعب الهولندي السابق ماركو فان باستن، عندما ردد تحية نازية على قناة “فوكس سبورت” التي يعمل فيها كمعلق رياضي.

وحدثت الواقعة عقب انتهاء مقابلة أجراها صحافي هولندي باللغة الألمانية مع مدرب هيراكليس ألميلو الهولندي، الألماني فرانك وورموث، على ملعب يوهان كرويف.

وبعد انتهاء المقابلة، سمع صوت فان باستن من الاستوديو وهو يردد العبارة النازية: “تحية النصر” باللغة الألمانية، وهي العبارة التي تم تداولها مباشرة بعد الحادثة على لسان فان باستن عبر شبكات التواصل الاجتماعي في هولندا.

وطالبت قناة “فوكس سبورت” نفسها فان باستن بتوضيح لما حدث على الهواء مباشرة، ما رد عليه الأخير بأن الأمر يتعلق بـ”مزحة كانت غير مناسبة”.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قال فان باستن في وقت لاحق من البرنامج: “لم يكن في نيتي أن أصدم الناس. أنا أعتذر”.

وجاء تعليق فان باستن، في نهاية أسبوع ركزت فيه أندية كرة القدم الهولندية على مكافحة العنصرية، من خلال الوقوف لمدة دقيقة صمت في بداية المباريات للحد من هذه الظاهرة.

المصدر: وكالات