نيروبي – ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 43 قتيلا، الإثنين، بسبب فيضانات وأمطار غزيرة ضربت غربي البلاد منذ مطلع الأسبوع.

وقال جون لونيانغابو، حاكم إقليم ويست بوكوت (غرب) للصحفيين إنه لا يزال هناك عدد غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وأشار أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح آلاف الأشخاص.

ووجه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بنشر فرق إنقاذ من مختلف الوكالات الأمنية والإنسانية بما في ذلك قوات الدفاع الكينية والشرطة الوطنية للحد من الخسائر في الأرواح، حسب وسائل إعلام محلية.

والسبت، نقلت صحيفة “ديلي نيشن” الكينية عن السلطات المحلية في مقاطعة “وست بوكوت”، مصرع 24 شخصًا من بينهم 7 أطفال، إثر الانهيارات الأرضية، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وتسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة في كينيا بتدمير منازل واقتلاع أشجار، كما اجتاحت جسرا وطرقا ما تسبب في اختناقات مرورية شديدة على الطرق السريعة الرئيسية.

يشار أنه في أبريل/ نيسان العام الماضي، أودت الانهيارات الأرضية إثر الفيضانات في كينيا بحياة 100 شخص، وتسببت بنزوح آلاف الأسر.

الأناضول