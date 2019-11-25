انجلترا – أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة عضلية دون الإفصاح عن طبيعتها.

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي عشية استضافة شاختار دانيتسك في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا “سيغيب سيرخيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع”.

وعلق المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس على إصابة زميله أغويرو قائلا “لست سعيدا بإصابة سيرخيو. أنا لا أحب تعرض أصدقائي للإصابة، لكنني أعمل كل يوم بجد وأنا مستعد”.

ومن المتوقع أن يلعب جيسوس أساسيا في غياب أغويرو، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه السبت الماضي ضد ضيفه تشيلسي (2-1).

ويملك مانشستر سيتي فرصة حجز بطاقة تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار غدا الثلاثاء، أو إذا فشل دينامو زغرب الكرواتي في الفوز على أتلانتا الإيطالي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وقال غوارديولا “الموقف لدينا جيد، لكننا لم نتأهل بعد. غدا لدينا فرصة”.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق خمس نقاط أمام شاختار، ودينامو زغرب، فيما يملك أتلانتا نقطة واحدة.

المصدر: وكالات