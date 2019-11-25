ليبيا- وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 منصور الحصادي إعلان “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) للحظر الجوي على طرابلس بـ”الجريمة” المعلنة على الهواء مباشرة صادرة من جهات وصفها بـ”غير شرعية ومليشيات خارجة عن القانون” (القوات المسلحة الليبية).

الحصادي دعا في تصريح خاص لقناة “الرائد”المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حكومة الوفاق والنائب العام والجهات ذات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوثيق ما وصفها بـ”الجريمة” التي تهدد حركة الملاحة الجوية وحياة المدنيين حسب زعمه.

وطالب الحصادي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بأن يقوم بمهامه حيال “الجريمة” التى تنافي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.