ونقلت وكالة “بلجا” عن إريك فان دير سيبت، المتحدث باسم الادعاء العام قوله: “تمكنا من إغلاق عدد كبير من الحسابات وسلسلة مواقع إلكترونية”.

وأوضحت يوروبول، في بيان، أنها عملت مع 9 من أكبر منصات الإنترنت للتصدي لعمليات الدعاية لتنظيم داعش، من بينها غوغل وتويتر وإنستغرام وتليغرام.

وذكرت يوروبول، على موقعها الإلكتروني أنها فحصت “فيديوهات دعائية وإصدارات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الإرهاب والتطرف العنيف” على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن “تليغرام كان منصة الخدمة الإلكترونية” التي وجدت بها معظم المواد المخالفة للقوانين.

وتابعت قائلة: “نتيجة لذلك، تم حذف قطاع كبير من اللاعبين الأساسيين داخل شبكة تنظيم داعش على تليغرام من على المنصة”.

وأشادت يوروبول بالمساعدة التي قدمتها تليغرام، وقالت إن الشركة تساعدها “في اجتثاث … المحتوى الشرير”، وفق ما نقلت

“رويترز”.