ليبيا – شن الطيران العمودي التابع للقوات المسلحة بالقيادة العامة للقوات المسلحة غارات على مواقع لمسلحي حكومة الوفاق صباح اليوم الإثنين ، مخلفًا خسائر مادية في صفوف هذه القوات وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم ” بركان الغضب ” عبدالمالك المدني .

وعقب ذلك حلقت مقاتلتين تابعة لسرب الطيران المقاتل التابع لسلاح الجو في دوريات على طول مناطق الساحل الغربي وصولًا إلى الزاوية ومرورًا بمدن صبراتة وصرمان وهناك ألقت التحية من خلال الطيران المنخفض .

وبالعودة إلى العمودي فقد استهدف تمركزًا للمسلحين في ” الساحة الشعبية ” بمنطقة القره بوللي حيث تتحشد قوات لواء الصمود يقودها صلاح بادي التي تقول بأنها هناك لتأمين الطريق الساحلي من الهجمات التي يشنها اللواء التاسع .

وتأتي هذه الضربات المباغتة والطيران المكثف ليفاجئ ” بركان الغضب ” ومسلحيه بعد تصديق غالبيتهم طيلة الليلة الماضية وبكثافة لنبأ كاذب تمامًا تداوله إعلامهم وصفحاتهم ونشطائهم عن تدمير قاعدة الوطية الجوية ومسحها بمن فيها من أفراد وطائرات عن الخريطة لدرجة أنهم تداولوا أنباء عن إحراق كل شيء بما في ذلك زيوت وشحوم الطائرات في وقت كانت القاعدة تشهد فيه وضعًا أكثر من طبيعي !

يشار إلى أن المرصد كانت قد تحدثت الليلة الماضية بعد رواج هذه الشائعات مع الرائد أسامة امصيك آمر القوة المكلفة بتأمين وحماية قاعدة الوطية الجوية الذي أكد بدوره عدم صحتها بالكامل وشدد على أن الوضع مستقر وطبيعي إلا أن بعض خصومه من ” بركان الغضب ” اعتبروا نفيه وحديث صحيفتنا معه للتبث من صحة ما يقال دليلًا على حدوث شيء ، قبل أن يأتيهم الدليل اليوم ملموسًا بـ ” نيران العمودي وهدير المقاتل ” ، يقول أحد المعلقين ،