ليبيا – قال العضو المستقيل من المؤتمر العام إبراهيم الغرياني إبراهيم الغرياني إن تطورات المشهد العسكري في العاصمة بدأت تشهد تقدمات فعلية حقيقة على الأرض تنبأ أن القوات المسلحة بدأت تدخل في المعركة الأخيرة لإقتحام طرابلس.

الغرياني رأى خلال إستضافته عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد أن الأمور التمهيدية السابقة التي كانت تتمثل في عملية الإستنزاف و الإستدراج لخارج المناطق السكنية قد إنتهت بإستنزاف معظم القدرات العسكرية من حيث الآلية و التسليح و القدرة على التمركز.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتقدم بجهة العزيزية و الساعدية و تخوم صلاح الدين ونحو المناطق الأكثر إكتظاظاً بالسكان دون وجود العمليات العسكرية الكبيرة لمواجهة القوات المسلحة مما يعني أن القوة الأكبر للمجموعات الإرهابية و المليشيات الإجرامية قد تم استنزافها من خلال مرحلة الأولى و الثانية لعمليات الجيش.

ولفت إلى أن ألجيش يسير بخطى ثابتة في فترات زمنية قد تزيد و تنقص في ظل متغيرات و معطيات جديدة تدخل على المشهد بالميدان، منوهاً إلى أن تقدمات الجيش في المرحلة الحالية أكثر سرعه مما يعني إقتراب مرحلة جديدة أقرب لمرحلة الحسم.

كما إعتقد أن القدرات العسكرية لهذه المليشيات لم تعد تمكنها إلا الصمود لبعض الوقت القصير، منوهاً أن رغبة بعض قادة المليشيات بالذهاب للرجمة هدفه صنع الخطاب التعبوي للمجموعات التي تقاتل بالميدان بالغرم من تراجع المليشيات الإجرامية وسيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة ومتقدمة.

وعلق على تصريحات محمد القنيدي قائلاً:” أضعها في تصنيف أن هذا العقد الذي ظهر كأنه بنيان واحد والتحالف في مواجهة القوات المسلحة عند بداية العمليات العسكرية إنفرط الآن وباتت المكاشفات تتم بين بعضهم البعض وأن ما يتم في الكواليس لم يعد يجدي أن يبقى بالغرف المغلقة”.

وأفاد أن المجتمع الدولي حالياً بات يخاطب المجلس الرئاسي و أعضائه ويواجههم بالحقيقة، مستدلاً بذلك إلى”المقابلة التلفزيونية التي أجراها أحمد معيتيق التي واجهه فيها المذيع بعبارات غاية بالسوء و القبح تدل على إطلاع المذيع بكل التفاصيل فما بالك بالمخابرات و الأجهزة التابعة للدول الأساسية بالتالي أعتقد أن هذه مرحلة سحب البساط من تحت الرئاسي و المليشيات وان نهايتهم بدأت حقيقة”.

أما بشأن الطائرة الإيطالية التي تم إسقاطها خلال الأسبوع الماضي قال إن هناك تحالف غير مخفي بين المجلس الرئاسي وسلطة الأمر الواقع في طرابلس وبين الحكومة الإيطالية بدليل وجود قوات إيطالية في مصراته تحت ما يسمى المستشفى الميداني في ظل مصالحها المرتبطة بحكومة الوفاق ومسأله الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والبنزين.

وإعتبر أن إيطاليا في الفترة الماضية حاولت خلق نوع من التوازن بين تحالفها الإستراتيجي مع هذه المليشيات و السلطة في طرابلس و القيادة العامة التي تدرك دخولها لا محالة لطرابلس، مرجحاً أن تكون هذه الطائرة أسقطت ورقة التوت وعصا التوازن الذي حاولت صنعه إيطاليا لإعتقادها انه بإمكانها تنفيذ عملياتها دون رصدها.

وأضاف أن سقوط الطائرة يوحي بأن هناك عمليات على أقل تقدير إستخباراتية وحصول على معلومات وتمركزات لمواقع سواء داخل ترهونة وخارجها للجيش تعطى للمجموعات الإرهابية و المليشيات التابعه للوفاق بالتالي بهذه الصورة تكون إيطاليا جزء مباشر من العمليات العسكرية في مواجهة القوات المسلحة وإختيارها الإصطفاف في هذا الصف من العمليات بدلالة إسقاط هذه الطائرة.

كما استطرد حديثه:”سقوط الطائرة أثار مشكلة كبيرة حتى لإيطاليا ووضعها في زاوية ضيقة أمام المجتمع الدولي والدول الحليفة لها وفي الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين و أمام باقي الدول التي كانت إيطاليا تقول بأنها تقف على الحياد باتت الآن لا تقف على الحياد بل جزء مهم من هذه العمليات لصالح المليشيات مما يدفع الكثير من الدول للتعامل معها بحذر بشأن الملف الليبي وهذا ما دعا الجيش الإرعلان رسمياً أنه قد فرض حظر جوي على المنطقة بإعتبارها مناطق عمليات جوية ليرفع عنه أي مسؤولية قانونية حيال أي طائرة تدخل المجال الجوي الليبي دون تنسيق وإذن من القوات المسلحة”.

وشدد على أن فرض حظر جوي على منطقة محددة في الغرب الليبي هو تأكيد على سيادة الجيش على السماء الليبية، واثقاً أن القائد العام للجيش لا يمكن أن يتجه لفرض حظر جوي على منطقة جغرافية معينة داخل ليبيا إلا وهو متأكد من قدرته على تنفيذها.

وفيما يتعلق بمؤتمر برلين أوضح أن التكتيك الذي بني عليه المؤتمر هو على أساس الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو بالإضافة للدول المنخرطة و المرتبطة بالملف الليبي كمصر و الإمارات و تركيا و إيطاليا و المانيا باعتبار أنها تستضيف الأعمال وعضو غير دائم في الدورة الحالية لمجلس الأمن لمدة سنتين بالإضافة للاتحاد الافريقي و الأوروبي و جامعة الدول العربية، منوهاً أن الخلافات التي كانت تتم في أروقة مجلس الأمن أصبحت الآن على طاولة برلين لمحاولة الوصول لإتفاق يخرج به المؤتمر الذي لم يعقد للآن لعدم حدوث هذه التوافقات.

الغرياني ذكر أن التكتيك الذي يصنعه المبعوث الأممي غسان سلامة يتمثل بمحاولة إيجاد نوع من الصياغة يتوافق فيها الأطراف الفاعلة أو الدول الداعمة العضوية في مجلس الأمن حول صيغة مرتبطة بوقف إطلاق النار لكنه وجد تكتيك آخر من القيادة العامة وضعته على طاولة برلين.

وبيّن أن تكتيك القيادة العامة يؤكد على ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس فلا مجال للحديث معها أو تفكيكها أما المليشيات الإجرامية يجب أن يتم تفكيكها و نزع سلاحها وخضوعها للقانون في نهاية الأمر بالإضافة لإنهاء السلطة غير الشرعية في طرابلس التي ليس لها سلطة أرضية بل تستند على المليشيات وتستقوي على الليبيين بقوة السلاح.

وعن المساعي التي يبذلها بعض أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة في غات وما يشاع عن إمكانية تشكيل حكومة جديدة قال إنه بصورة عامة تركيبة مجلس النواب عبارة عن مجموعة من مجلس النواب توجهت لطرابلس و أعلنت نفسها مجلس نواب شرعي وبدأت تتعامل مع حكومة الوفاق ووزراته و تصدر قرارات بالإضافة إلى أنها تخاطب المجتمع الدولي وإن كانت لم تلقى إعتراف منه أو من البعثة الاممية التي تعاملهم ككتلة معارضة داخل البرلمان.

وأضاف خلال إستضافته في البرنامج أن داخل هذه المجموعة يوجد نوعين الأولى من نواب أقرب للخط المتطرف والمليشيات حيث كانوا مقاطعين ولم يلتحقوا به أصلاً ومجموعة أخرى من من كانوا منخرطين في الإنعقاد بمجلس النواب في طبرق وانشقوا عنه.

كما إعتبر أن النواب الذين يحاولون إعادة شمل مجلس النواب في غات هي محاولة غير مجدية و ربما ستحمل مزيد من الإشكاليات لم يعد لها مكان على المشهد السياسي في ليبيا ، لافتاً إلى أن أي حكومة جديدة ما بعد التحرير ستتعرض لمسألة الإبتزاز و المحاصصة مما سيعيد المشهد من جديد للمناكفة.

وتابع قائلاً:”هذه المجموعة التي باتت علناً تتحدث أنها ضد المجموعة المسلحة و العملية العسكرية لتحرير طرابلس كيف لنا أن نتصور أنها باتت قادرة على العودة للإنعقاد مع زملائهم في طبرق وينتجون لنا خطاب عسكري داعم للمؤسسة العسكرية شخصياً أعتبر هذه الصورة باتت غير ممكنة، من يحاول عقد هذه الجلسة في غات كيف ستعاملون مع هذه الإشكاليات أنتم تحتاجون لأعمال تحضيرية على غرار الأعمال التحضيرية لبرلين”.

ختاماً أكد على أنه عند الحديث عن حكومة وحدة وطنية ناتجة عن حوار وطني شامل يجب أن يكون ذلك تحت بند يسمى”بعد تحرير طرابلس”وأي تصور يتم الحديث عنه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تحرير طرابلس عبارة عن هراء لن يجد طريقه.