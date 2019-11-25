ليبيا – أعرب عضو فريق ” البركان ميديا ” التابع للمركز الإعلامي بـ ” بركان الغضب ” عن استغرابه من تكذيب ما نشره الليلة الماضية حول قصف وتدمير قاعدة الوطية الجوية رغم ثقته في مصادره التي قال أنها أعلمته بذلك .

وقال القبي بوقت مبكر من صباح الإثنين وهو أيضًا مسؤول في هيئة الثقافة بحكومة الوفاق عبر صفحته الرسمية أنه غير مهتم لمن يكذبه وانه مهتم فقط لمن وصفهم بـ ” الأحرار من متابعيه الذين يعرفون بأن أخباره مؤكدة وصحيحة ” .

وأضاف بأن وضع قوات الجيش في الوطية متردي وأن الأصعب هو أن هناك خلافات كبيرة بين القوات نفسها لدرجة التشابك بالسلاح وإعلاق الطرق وتسجيل الإنسحابات ! .

وكان القبي قد أعلن الليلة الماضية عن تدمير طائرة حربية واثنان مسيرة في قاعدة الوطية وقال أن النيران لا زالت تشتعل في الوطية جراء القصف الجوي التابع لهم ، لكن بعض من متابعيه أثاروا تساؤلات عن سبب عدم وجود هذا الطيران في طرابلس اذا كانت له القدرة على قصف الوطية .

المرصد – متابعات