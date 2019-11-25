الصين – بدأت شركة Xiaomi العمل على هاتفها الذكي القابل للطي الأول منذ أواخر العام الماضي ولكنها لم تكشف لنا بعد عن أي معلومات حول موعد إطلاقه.

وفي الأونة الأخيرة، تم رصد إثنتين من براءات الإختراع الجديدة من الشركة الصينية لهاتفين قابلين للطي، واحد يملك مفصلين مما يسمح بتقسيم الشاشة إلى ثلاثة أجزاء، وآخر عبارة عن هاتف صدفي على غرار الهاتف Motorola Razr 2019.

يوم الثلاثاء، تم إدراج براءة إختراع أخرى لدى مكتب الملكية الفكرية في الصين لهاتف قابل للطي يحتوي على مفصلين وأربع كاميرات. تذكر أنه حتى لو تم تسجيل براءة الإختراع هذه من قبل الشركة، فهذا لا يعني بالضرورة أن التصميم سيصبح منتجًا حقيقيًا.

عندما يكون هذا الهاتف مغلقًا، فهو يشبه كثيرًا الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha ذو الشاشة الملتفة. كانت الكاميرات الموجودة في الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha في المنتصف تقريبًا للسماح للشاشة بإستخدام جزء كبير من الواجهة الخلفية للهاتف.

تمثل الخطوط المتموجة في الرسومات التخطيطية مكان تواجد آليات المفصل. وكما هو الحال مع الهاتفين Huawei Mate X و Galaxy Fold، فنحن نتوقع أن تكون الشاشة محمية بالبلاستيك. تعرض براءة الإختراع تخطيطًا غامضًا لمكونات الجهاز. لا توجد منافذ أو أزرار أو فتحات تظهر على الرسومات بإستثناء أربعة دوائر ترمز إلى الكاميرات الأربعة.

الأجهزة القابلة للطي هي بالتأكيد الموضة التالية في سوق الهواتف الذكية. يسعدنا مشاهدة المزيد من الشركات تقدم تصوراتها لهواتفها الذكية القابلة للطي. من المتوقع إطلاق هاتف Xiaomi القابل للطي في الربع الثاني من العام المقبل وفقا لتقرير سابق.

وكالات