برشلونة – ناقشت شخصيات اقتصادية بارزة، نهج التمويل الإسلامي حيال الأخلاق والقيم، على هامش أسبوع قادة الاقتصاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأقيم منتدى التمويل الإسلامي على هامش اليوم الثاني من النسخة الــ13 لأسبوع قادة الاقتصاد في البحر الأبيض المتوسط، الذي تعد وكالة الأناضول شريكه الإعلامي العالمي.

وقال ماركوس إيغويغورين، المدير في التحالف العالمي للعمليات المصرفية على أساس القيم (GABV)، إنه يجب على جميع النهج المصرفية، وليس التمويل الإسلامي فقط، التركيز على توسيع نفس الأخلاق والقيم.

وأشار، خلال كلمة في المنتدى، إلى أن التحالف يعمل على شبكة مصرفية تهم أكثر من 60 مليون مشتر والعديد من الدول حول العالم.

وبيّن أن المصارف التي تقوم بتعاونات حول الأخلاق والقيم تزيد التطور في مستوى التنمية لديها.

بدوره قال عبد الإله بلعتيق، أمين عام المجلس العام للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية (CIBAFI)، إن قيم التمويل الإسلامي تساهم في القطاع المصرفي من خلال البدائل الجديدة والتطورات الأخلاقية من المصادر الإسلامية.

وأوضح بلعتيق، في كلمة، أن القيم الإسلامية تقدم مقترحات مناسبة للأخلاق والقيم الدولية في القطاع المالي.

الأناضول