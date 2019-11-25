برشلونة – انطلقت أعمال النسخة الــ13 لأسبوع قادة الاقتصاد في البحر الأبيض المتوسط، الأربعاء، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتعد وكالة الأناضول، الشريك الإعلامي العالمي للنسخة الـ13 لأسبوع قادة الاقتصاد في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار أنور الزيباوي، منسق أسبوع قادة الاقتصاد في البحر المتوسط، في كلمة، إلى مشاركة شخصيات هامة بالفعالية.

وقال الزبياوي إن هذه الفعالية تهدف إلى تأسيس مناخ استثماري وتعاون قوي.

ولفت إلى أن بلدان البحر المتوسط تمر بأوقات صعبة رغم أهدافها في التنمية والازدهار المشترك.

ودعا إلى التعاون بين بلدان البحر المتوسط والاتحاد الاوروبي لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأضاف: “أصبح البحر المتوسط بمثابة حدود، وهناك فاعلون أقوياء وجدد في المنطقة مثل روسيا والصين”.

بدوره قال خوان كانديل، رئيس غرفة تجارة برشلونة، إنهم حددوا أهدافًا قصيرة وطويلة الأمد بشأن زيادة مستوى الازدهار والتنمية وحل مشكلة البطالة في بلدان البحر المتوسط.

من جانبه أفاد أحمد الوكيل، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، أن الفعالية تعد نموذجًا للتعاون الذي سيتم تأسيسه في بلدان المنطقة.

وقال إن الفعالية ستشهد تعاونات قائمة على مفهوم الربح المتبادل.

الأناضول