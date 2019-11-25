انجلترا – أكد رئيس مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بروس باك، أن مالك “البلوز” الروسي رومان أبراموفيتش، غير مهتم بعروض “زهيدة” لشراء النادي اللندني منه.

ولم يحضر الملياردير الروسي أي مباراة لفريقه على أرضه منذ ربيع عام 2018، بعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية إثر مواجهته مشاكل في تجديد تصريح الإقامة في المملكة المتحدة.

وتم تعليق خطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ60 ألف متفرج في نفس الوقت تقريبا، لكن باك قال إن أبراموفيتش لا ينوي التخلي عن النادي.

وأضاف باك لصحيفة “ذي غارديان” الإنجليزية: “على حد علمي، لا على الإطلاق. على العكس من ذلك، لم أسمع أبدا كلمة من السيد أبراموفيتش بشأن بيع النادي”.

وأشار باك إلى أنه “بسبب الوضع السياسي، هناك أشخاص يعتقدون أنهم قد يستطيعون شراء تشيلسي بسعر زهيد. نحن نحصل على استفسارات لكن في الحقيقة ليس لدينا ما نقوله لهؤلاء الناس”.

وتابع: “في ما يتعلق بموضوع البحث عن لاعبين جدد، والحديث عن تمديد عقود اللاعبين، هل نشتري هذا اللاعب، هل نبيع هذا اللاعب، أبراموفيتش كان دائما مشاركا في ذلك منذ اليوم الأول ومازال على القدر نفسه الآن يتحدث إلى مارينا غرانوفسكايا (عضو مجلس الإدارة التي تشرف على عملية كرة القدم)، عدة مرات في اليوم، كل يوم.

ويقدم تشيلسي حاليا تحت قيادة مدربه الجديد، فراك لامبارد، مستويات رائعة، ويحتل المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

المصدر: وكالات