انجلترا – قدم رئيس الوزراء البريطاني، زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون، برنامجه الانتخابي، الذي تصدرته مسألة “بريكست” وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وتعهد بوريس جونسون بطرح اتفاقه حول “بريكست” على التصويت في البرلمان قبل عيد الميلاد (25 ديسمبر)، لتنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع نهاية يناير المقبل وتدخل مرحلة تنفيذ الاتفاق حول “بريكست”.

كما تعهد جونسون بعدم تمديد مرحلة التنفيذ إلى ما بعد ديسمبر عام 2020.

وقال جونسون في برنامجه الانتخابي، الذي قدمه في مدينة تيلفورد البريطانية، اليوم الأحد: “مع تحقيق “بريكست” سنرى موجة من تدفق الاستثمارات على بلادنا”، مضيفا أنه “مع تحقيق “بريكست” سيكون بوسعنا التركيز على أولويات الشعب البريطاني”.

ويقضي برنامج جونسون بتخفيض الضرائب وزيادة نفقات القطاع العام بما مجموعه 23.5 مليار جنيه استرليني (أكثر من 30 مليار دولار) خلال الفترة بين 2020 و2024، وخاصة زيادة النفقات على الرعاية الطبية، حيث من المقرر توظيف 50 ألفا من الممرضين والممرضات الإضافيين وإنفاق مليار جنيه استرليني إضافي على الرعاية الاجتماعية كل سنة.

كما يخطط المحافظون لإنفاق 22 مليار جنيه استرليني على الأبحاث العلمية والحماية من الفيضانات وبناء السكك الحديدية وتصليح الطرق.

وتعهد جونسون بعدم زيادة الضرائب أو فرض ضرائب إضافية، خلافا لمنافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، الذي تعهد بزيادة الضرائب على الطبقات الغنية من المجتمع.

وينص برنامج جونسون أيضا على مواصلة زيادة النفقات الدفاعية لتكون أعلى من حد الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يطالب به حلف الناتو.

وفي ما يتعلق بالتجارة، يهدف البرنامج إلى أن تكون 80% من التجارة البريطانية مشمولة باتفاقيات التجارة الحرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان بموازاة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة تجارية.

ويتضمن البرنامج فرض الرقابة على الهجرة، وإنهاء حرية تنقل الأيدي العاملة من الاتحاد الأوروبي. وستتعامل بريطانيا مع المواطنين من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه بشكل متساو. ويهدف البرنامج إلى تقليص عدد المهاجرين من ذوي المؤهلات المنخفضة، فيما سيتم منح تأشيرات الدخول بسرعة للأطباء والعاملين الطبيين وخبراء الرعاية الصحية ذوي مستوى مهني عال.

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي البريطانية الأخيرة ترجح تقدم جونسون على منافسيه في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: رويترز