ليبيا – أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة على أن المستهدفون من البرنامج الوطني لعودة المهجرين الليبيين في الخارج هو كل مواطن ليبي هُجر من بيته قصراً بسبب موقفه السياسي ومن فروا من فوضى المليشيات والإرهاب في السنوات الماضية سواء من أنصار (الكرامة، أنصار فبراير، أنصار سبتمبر، أنصار الملكية أنصار الفيدرالية.

خارجية المؤقتة أوضحت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن البرنامج ليس كما سوق له بعض المتطرفين فكرياً وسياسياً بأنه يستهدف عودة أنصار النظام السابق وتوطينهم بمناطق بعينها.

وشددت الوزارة على أن كل المواطنين الليبيين سواء أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا تمييز بينهم، مشيرةً إلى أن عودة المهجرين الليبيين إلى وطنهم هي رسالة واضحة للعالم بأن جزء كبير من البلد ينعم بالأمن والأمان بفضل الله وثم بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة. ونوّهت إلى أن هذه المبادرة إنسانية واجتماعية وتعتبر خطوة شجاعة من ضمن العديد من الخطوات اللاحقة لتضميد الجراح وحفظ النسيج الاجتماعي ووحدة الصف ونبذ الفرقة وليست خطوة سياسية لفئة بعينها إنما لكافة أبناء الشعب المهجرين خارج وطنهم تتعاطى الحكومة المؤقتة معهم بعين الاعتبار والمسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والدينية وبواعز وطني صرف بغض النظر عن التوجهات السياسية. وأضافت “كل من ثبت تورطه بسفك دم أو هدر للمال العام أو غيره من الجرائم فاليوم والحمد لله على نعمة الأمن والقانون والمحاكم تعمل في ظل حماية الاجهزة الامنية والقضائية والقوات المسلحة مما يتيح لكل متضرر اخذ حقه بقوة القانون وليس بقانون القوة، كحكومة مسؤولة لا يمكن أن تغض الطرف عن مواطنيها وهم خارج بلدهم مستضعفين ومهانين ولا تلتف لهم وتقدم لهم يد العون والمساعدة”. كما بيّنت أن المهجرين بالداخل ابتداءً بمهجرين تاورغاء فسيكون بكل تأكيد للحكومة المؤقتة موقف مماثل بالوقوف إلى جانبهم فور تحرير القوات المسلحة مصراتة من العصابات الإرهابية وكذلك مهجرين الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة حيث أن مدينة بنغازي هي مدينة لكل الليبيين وهي المدينة التي وقفت ضد الإرهاب وقدمت التضحيات في قنفودة والصابري والليثي. وأفادت أن الحكومة المؤقتة لم ولن تنسى المدينة وتضحياتها بتنفيذ أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية كخطوة أولى على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة بالإضافة للمدن التي تحتاج إلى إعادة الإعمار وخاصة مدينة تاورغاء ودرنة ومرزق وبني وليد وغيرها. وأكدت على أن الحكومة المؤقتة لن تذخر جهداً لحل قضية النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج باعتبار أن هذا الملف حارق ومؤلم لليبيين جميعاً.