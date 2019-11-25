السودان – أعلن السفير السعودي في السودان، علي بن حسن جعفر، تقديم دعم إضافي للخرطوم بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) تُخصص لمشاريع تعليمية وصحية.

جاء ذلك في تصريحات للسفير السعودي في السودان، الأحد، خلال فعالية إنسانية شارك بها في مدينة أم درمان (وسط).

وقال السفير السعودي إنه سيسلم الجانب السوداني موافقة بلاده على الدعم المالي خلال وقت لاحق من الإثنين.

والأسبوع الماضي، أكدت السعودية على زيادة الدعم للسودان، خاصة في المشاريع الصحية والتعليمية والخيرية.

ويتواتر حديث سعودي عن زيادة الدعم للسودان، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتبر مراقبون أن هذه الأحاديث السعودية تمثل أحد مظاهر التنافس بين تحالفات إقليمية لكسب السودان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الرياض وأبوظبي في بيان مشترك، تقديمهما دعما للسودان بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

الأناضول