رغم تراجع أسعار النفط عالميا .. مكاسب قوية في بورصات الخليج

رغم تراجع أسعار النفط عالميا .. مكاسب قوية في بورصات الخليج

أبوظبي – حققت غالبية بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب قوية في نهاية تداولات الإثنين، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (14:57 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.32 بالمئة أو 19 سنتا إلى 62.19 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.48 بالمئة أو 28 سنتا إلى 57.47 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6421 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.08 بالمئة إلى 4759 نقطة، وأغلق المؤشر العام صاعدا بنسبة 0.98 بالمئة إلى 5859 نقطة.

وزادت بورصة البحرين بنحو 1.01 بالمئة إلى 1520 نقطة، وسط صعود جماعي لأسهمها المتداولة يتصدرها “الأهلي المتحد” بنسبة 3.15 بالمئة و”البركة المصرفية” بنسبة 1.36 بالمئة و”جي أف اتش” بنحو 1.29 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.99 بالمئة إلى 5091 نقطة، مع ارتفاع أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 2.79 بالمئة و”الدار” بنسبة 2.69 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 1.22 بالمئة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.68 بالمئة إلى 2705 نقطة مع ارتفاع أسهم “أرابتك” بنسبة 3.2 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنحو 2.53 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.59 بالمئة.

وصعدت بورصة قطر بنسبة 0.56 بالمئة إلى 10310 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك بنسبة 0.59 بالمئة يتصدرها “التجاري” بمكاسب بنحو 2.3 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 0.41 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.18 بالمئة إلى 8013 نقطة، بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاع البتروكيماويات والمصارف والموارد الأساسية.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع هامشي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 4083 نقطة، مع صعود أسهم “ريسوت للأسمنت” بنسبة 8 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بنسبة 4.7 بالمئة و”النهضة للخدمات” بنسبة 3.8 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.54 بالمئة إلى 13974 نقطة بضغط مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية.

كما تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1789 نقطة مع نزول أسهم “الأردنية للأدوية” بنسبة 3.3 بالمئة و”التجمعات الاستثمارية” بنسبة 1.7 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 1.6 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6421 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.01 بالمئة إلى 1520 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.99 بالمئة إلى 5091 نقطة.

دبي: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 2705 نقطة.

قطر: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 10310 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 8013 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 4083 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.54 بالمئة إلى 13974 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1789 نقطة.

الأناضول