إيطاليا – أثار المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، الجدل حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة أتلتيكو مدريد: “علاقتي برونالدو جيدة، إذا كان هناك لاعب فاز بكل شيء عبر عن غضبه من استبداله، فهذا يعني أن لديه الكثير من الحماس والتحفيزات وهذا أمر إيجابي”.

وأضاف: “رونالدو تدرب مع زملائه، يوم أمس، وبدا أن حالته تتحسن لكن لا يزال علينا تقييم حالته اليوم وغدا.. دي ليخت وبيرنارديسكي لا يزالان بحاجة إلى التقييم، وجودهما غدا وفقا لما يشعران به”.

وختم ماوريسيو تصريحاته قائلا: “الزج بالثلاثي ديبالا، هيغواين ورونالدو معا هو أمر صعب بسبب خصائصهم، لكن الثلاثة يعرفون كيفية اللعب والأداء بشكل جيد، كما أنهم يرتاحون لبعضهم بعضا”.

وغادر رونالدو الملعب في آخر مباراتين ليوفنتوس قبل نهايتهما، أمام كل من لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، وميلان في الدوري الإيطالي، وغاب عن مباراة فريقه في مواجهة أتالانتا، يوم السبت الماضي، وذلك عقب تألق الدون مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020”.

وصرح كريستيانو رونالدو، يوم 14 أكتوبر الماضي، بأنه جاهز تماما من أجل المشاركة مع منتخب بلاده لمواجهة ليتوانيا، ليفند بذلك أقوال ساري، الذي قال إنه استبدل النجم البرتغالي في مباراتين متتاليتين لمعاناته من إصابة في الركبة، مضيفا أنه ليس في حالة جيدة.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال إلى نهائيات “يورو 2020” بعد أن أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى نظيره الليتواني (6-0)، ومن ثم هدفا في مرمى منتخب لوكسمبورغ (2-0)، ليصبح على بعد هدف واحد فقط للوصول إلى هدفه رقم 100 مع منتخب بلاده.

المصدر: وكالات