فيينا – ارتفعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدعومة بظهور آمال جديدة بشأن استئناف مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

والجمعة، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، رغبته في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم لا يريدون خوض حرب تجارية معها لكن بكين “سترد إذا لزم الأمر”.

والسبت، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين: ما زال من الممكن التوصل لاتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

وبحلول الساعة (07:08 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.35 بالمئة أو 22 سنتا إلى 62.59 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.31 بالمئة أو 21 سنتا إلى 57.97 دولارا للبرميل.

الأناضول