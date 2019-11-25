ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد مؤتمر المصالحة الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ”المشبوه “ولا يملك من المصالحة إلا الاسم.

صهد وفي تصريح خاص لموقع “إندبندنت عربية” أمس الأحد تساءل “إذا كان مجلس النواب تواقاً لإنهاء الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي لماذا بارك إجهاض مؤتمر غدامس الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة؟”.

وأضاف :”مؤتمر غدامس لم يكن مناسباً لأطماع صالح وحفتر لأنه كان سيؤدي إلى وفاق تنتج منه شراكة بين كل الأطراف لذلك تحركت آلة حفتر العسكرية بدعم من ذراعه التشريعي مجلس النواب”.

عضو مجلس الدولة الإستشاري أكد أن الهدف الرئيسي من مؤتمر المصالحة هو جمع ما أسماه بـ”فلول”النظام السابق مع قوات حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لإنهاء ثورة 17 فبراير وإقصاء كل المتمسكين بأهدافها.