نورسلطان – اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبك صمادياروف، إن “الاجتماع الضامن” الـ14 حول سوريا، سيبحث إطلاق سراح السجناء وإجراءات بناء الثقة وتكثيف المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأوضح صمادياروف في تصريح صحفي، أن الاجتماع الضامن الـ14 حول سوريا سيعقد في العاصمة نورسلطان في 10-11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والحكومة السورية ووفد من المعارضة السورية.

وأضاف أن وفود الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق سيحضرون الاجتماع بصفة مراقبين.

وأشار أن الاجتماع سيبحث إطلاق سراح السجناء وإجراءات بناء الثقة وتكثيف المساعدات الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

كما سيتم مناقشة تطورات العملية السياسية في ضوء اللجنة الدستورية، ومناقشة مبادرات عقد مؤتمر دولي حول سوريا.

يذكر أن الجولة الـ13 من أستانة عقدت مطلع آب/أغسطس الماضي، بمشاركة الأطراف الضامنة تركيا وروسيا وإيران وبحضور ممثلين عن المعارضة السورية والنظام السوري بالإضافة لمسؤولين في الأمم المتحدة وممثلين عن الأردن والصليب الأحمر الدولي بصفة مراقبين.

الأناضول