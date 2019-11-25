كندة علوش تعترف بالغيرة على زوجها… من اتهمت بالوقاحة وتخطي الحدود؟

كندة علوش تعترف بالغيرة على زوجها… من اتهمت بالوقاحة وتخطي الحدود؟

مصر – أحدثت الفنانة السورية كندة علوش مؤخراً ضجة كبيرة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وجاء هذا بعد انتشار فيديو سجل لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي تقدمه الأخيرة على شاشة CBC.

وتطرقت في الحلقة إلى تعليقات المتابعين على الصور التي ينشرها المشاهير على حساباتهم الخاصة.

وقالت إنها تتلقى عادة تعليقات لائقة على صورها فيما كشفت أن هذا لا ينطبق على زوجها الفنان المصري عمرو يوسف.

وأشارت إلى أن بعض الفتيات مندفعات وأنهن يتخطين الحدود أثناء التغزل به. واعتبرت أن تعليقات بعضهن وقحة وصريحة.

وتابعت أن بعض أبناء الجيل الجديد أخذوا جرعة زائدة من الجرأة، لافتة إلى أنها تشعر أحياناً بالغيرة على زوجها خصوصاً أنه وسيم ومحبوب ولأن الفتيات أصبحت جريئات.

وسائل اعلام مصرية