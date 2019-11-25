ليبيا – قال مدير مستشفى تاورغاء العام محمد إدريس أمس الأحد إن هناك فجوة في التبليغ عن الحالات المصابة بمرض الليشمانيا بين المستشفى والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مدير مستشفى تاورغاء أشار في تصريح لقناة “218” أن المركز الوطني لمكافحة الامراض يذكر أن عدد الحالات 400 بينما اقترب المستشفى من تسجيل 1400 حالة.

ويرى أن المرض ينتشر في تاورغاء بسبب غياب أهلها عنها لمدة 7 سنوات الأمر الذي أفقدهم المناعة المكتسبة للمرض وانقطاع ميزانية مكافحة المرض التي كان المركز الوطني يقدمها للمدينة ووجود المخلفات والقمامة والصرف الصحي قرب المناطق السكنية.