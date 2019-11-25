مصر – أحدثت الفنانة المصرية منة فضالي موجة واسعة من الجدل بسبب تصريحات أطلقتها وتطرقت فيها إلى وفاة الممثل هيثم أحمد زكي.

وجاء هذا في لقاء أجرته معها مؤخراً صحيفة “الوطن” المصرية. وقالت إن الكثير من النجوم والنجمات أعربوا عن حزنهم الشديد بسبب وفاة الفنان رغم أنهم لم يهتموا به عندما كان على قيد الحياة.

واضافت أن الوسط الفني كان يتجاهله وأنه لم يكن يتلقى العروض، لافتة إلى أنه كان يتم وصفه بالممثل الفاشل ومعتبرة أن ما حدث بعد وفاته نفاق لا تحبه.

وتطرقت إلى اللقاء الوحيد الذي جمعها والفنان الراحل مشيرة إلى أنه كان في قمة الأدب والاحترام.

وأعربت عن دهشتها بسبب كثافة الحضور الذي شهده عزاؤه مضيفة أنه كان من الأفضل أن يقف الجميع إلى جانبه قبل رحيله.

وسائل اعلام مصرية