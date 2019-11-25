بيروت – أصيب 10 أشخاص بجروح في مواجهات بين المحتجين ومناصري “حزب الله” و”أمل” وسط بيروت فجر اليوم الاثنين، قبل أن تسيطر القوى الأمنية على الموقف.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أن عناصرها وبعد منتصف الليل الماضي، نقلوا 10 جرحى إلى المستشفيات، أُصيبوا جراء ​التظاهرات​ الاحتجاجية التي حصلت في ​ساحة رياض الصلح​ وجسر فؤاد شهاب (الرينغ) في ​بيروت​.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق من فجر اليوم أن مواكب من الشبان على الدراجات النارية وصلت الى ​جسر الرينغ​، وسط حالة من التوتر هناك بين متظاهرين أقفلوا الطريق وآخرين يرفضون قطعه.

وحسب التقارير، لوح الشبان على الدراجات النارية بأعلام “حزب الله” وحركة “أمل” ورددوا شعارات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ورد عليهم المتظاهرون بهتاف “ثورة ثورة”، والنشيد الوطني اللبناني، ووقع إشكال بين الطرفين تطور إلى ​تضارب بالأيدي​.

ووقف أفراد من الجيش اللبناني​ وقوى ​مكافحة الشغب ​ كحاجز بشري بين الشبان والمتظاهرين، وحاولوا الفصل بين الجانبين. واضطرت قوات ​مكافحة الشغب​ لإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​الحشد​.

وتمكنت ​القوى الأمنية في نهاية الأمر​ من السيطرة على الوضع عند ​جسر الرينغ​، وسط تراجع المتظاهرين من الجانبين مع بقائهم في الشارع.

ميدانيا أيضا، قطع محتجون عددا من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، فيما بدأ الجيش عملية فتح الطرق الرئيسة المؤدية الى بيروت.

وأعلن المحتجون الإضراب العام اليوم، وقرر عدد من المدارس في لبنان تعليق الدراسة حفاظا على سلامة الطلاب.

المصدر : RT + وكالات ووسائل إعلام لبنانية