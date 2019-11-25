هذا ما يكشفه الحكاك تحت الإبطين عن صحتك… وهكذا تتخلصين منه

هذا ما يكشفه الحكاك تحت الإبطين عن صحتك… وهكذا تتخلصين منه

كندا – تعانين بين الحين والآخر من الحكاك في منطقة ما تحت الإبطين. وينتج هذا غالباً عن تكرار عملية حلاقة الوبر وعن جفاف الجلد.

لكنه قد يدل أيضاً على مشاكل أكثر جدية ومنها جدري الماء والصدفية وفشل الكلى والجرب ومرض هودغكين وانسداد القناة الصفراوية.

وقد تكون هذه المشكلة ناتجة عن تناول بعض أنواع الأدوية أو استخدام بعض مزيلات رائحة العرق. كما أنها قد تعني نمو الفطريات بسبب كثرة التعرق او ارتداء ملابس لا تعمل على امتصاص الرطوبة.

ومن الضروري في حال كان الحكاك حاداً ومستمراً استشارة الطبيب. كما يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة بيكربونات الصودا حيث يمزج القليل منه مع الماء وتغسل به منطقة ما تحت الإبطين ويترك عليها لمدة 30 دقيقة قبل الغسل والتجفيف جيداً بلطف.

كذلك من المفيد الاعتماد على زبدة الشيا وفرك المنطقة بأي منهما قبل غسلها وتجفيفها.

وكالات