ليبيا – أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن حظر عمليات الطيران المدني على جميع الارتفاعات فوق الاراضي الليبية ومجالها الجوي ، مشيرة إلى وجود خطر غير مقبول على عمليات الطيران المدني حسب قولها.

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أرجعت إعلانها هذا الذي نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا إلى استمرار القتال حول طرابلس ، مبينةً بأن مطار معيتيقة لا يزال مغلقاً وأن هناك قيود كبيرة على السفر الجوي التجاري العابر إلى المجال الجوي الليبي أو عبره بسبب ما وصفته بـ” النزاع الأهلي المستمر”.

وطالبت السفارة الأمريكية في ليبيا المواطنين الأمريكيين مراجعة نصائح السفر لوزارة الخارجية الأمريكية، مبينةً بأن حكومة بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء استهداف النقل التجاري في ليبيا وحظر عمليات الطيران التجارية الأمريكية داخل المجال الجوي الليبي.

وأوضحت بأن الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم المساعدة الطارئة أو الروتينية للمواطنين الأمريكيين في ليبيا ، حيث أوقفت السفارة الأمريكية عملياتها في طرابلس منذ عام 2014.